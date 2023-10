Ghisoni a sorpresa: «Mirante titolare con la Juve? Ho un’altra suggestione»

Paolo Ghisoni, noto giornalista, ha parlato della possibile titolarità di Mirante in Milan-Juve: suggestione Lapo Nava

Intervenuto a TMW Radio, Paolo Ghisoni ha parlato così della possibile titolarità di Lapo Nava in Milan-Juve:

«Avrei una suggestione. Considerato che Donnarumma ha fatto l’esordio a 16 anni, dopo Mirante nelle gerarchie credo ci sia Nava, figlio di Stefano. Prima si scherzava su Giroud (in merito al suo intervento finale in Genoa-Milan), ma per quel poco che ho potuto vedere il ragazzo, specialmente in Youth League, posso dire che è un elemento valido. Ricordo che anche Buffon esordì contro il Milan… e fu un debutto piuttosto fortunato. Ora, chiaramente sono suggestioni, però visto che Mirante non gioca da diverso tempo, non sarebbe così “irreale” come opzione. Cito anche un altro grande esempio: diversi anni fa, Lehmann era il primo portiere e capitò che si infortunasse. Rossi, invece, fece quel gesto di reazione dopo un calcio di rigore e venne squalificato. Il terzo portiere era Abbiati. Un giovane Abbiati che, però, fu determinante nella vittoria del campionato, con le super parate compiute a Perugia. Aggiungo che era il secondo portiere di Gatta al Monza, con il papà che si lamentava del suo poco utilizzo già nella stagione precedente. Dopo quell’opportunità, presa al volo, Abbiati non era più uscito dai pali».