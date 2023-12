De Paola, bordata a Mourinho: «Piange sempre in maniera preventiva»

Paolo De Paola, giornalista, ha criticato fortemente l’atteggiamento di José Mourinho contro l’arbitro Marcenaro

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha criticato così Mourinho. La Roma è a -5 dal Milan:

«In Italia funziona sempre così, si piange in maniera preventiva e questo inevitabilmente condiziona le partite come successo nel caso della Roma con le parole di Mourinho che sicuramente hanno condizionato emotivamente l’arbitro. Per me sul rigore c’è stata molta benevolenza e molta magnanimità, ho avuto l’impressione che Kristensen avesse già un piedino che volava. Come dico sempre io voglio un Mourinho in ogni campionato, ma questo non impedisce alla categoria dei giornalisti di porsi delle domande. Anche magari in portoghese, come vuole lo stesso Mourinho. Credo invece che Dionisi abbia avuto uno stile eccezionale nel parlare di Berardi, insomma è stato il solito Mourinho che fa discutere ma negativo su tutto il fronte. Non c’è una parola su cui abbia ragione. Meluso prima di scendere e lamentarsi, dovrebbe dire che l’Inter ha assolutamente meritato la vittoria. Bisogna prima essere sportivi, mi sembra poca cosa poi la lamentela del Napoli. Come ha fatto Mourinho prima della partita, il Napoli si è lamentato preventivamente e lo fa prima del match contro la Juventus».