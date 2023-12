De Paola sul Milan: «Col Monza Ibrahimovic già decisivo. Ecco perchè»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan contro il Monza: Ibrahimovic già decisivo

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Milan-Monza:

«Le novità stanno nei giovani, a cominciare da Simic. Certi giovani sono molto interessanti, Simic mi ha impressionato ma con il Monza si è visto per la prima volta un Milan effettivamente concentrato. La parola magica può essere sempre quella, ovvero Ibrahimovic. Io credo che abbia già parlato con qualcuno, penso abbia già inciso nello spogliatoio perché ho visto un altro livello di concentrazione e attenzione. È stata una prova diversa dalle altre, ieri andava in gol con estrema facilità e tanti hanno sbagliato occasioni semplici. Primo vero squillo del Milan in tutto il campionato».