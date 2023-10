De Paola sul Milan: «Ha un problema evidente. E Leao...»

Paolo De Paola, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Juve a San Siro: le sue dichiarazioni sui rossoneri

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato:

«Ritengo che il Milan debba compiersi durante il campionato. Il primo dato da considerare è quello degli scontri diretti in cui non arrivano risultati. L’altro è quello degli errori di impostazione che si ripetono spesso. Aldilà del tiro di Giroud comunque il Milan non è stato pericoloso. La squadra ha una vocazione molto offensiva, ma se non arrivano i gol si finisce per prestare il fianco agli avversari. Credere che Leao possa fare la differenza è lecito, affinché però esca da quella condizione di indolenza che a volte è esagerata».