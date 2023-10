Paolo Condò, noto giornalista, ha criticato duramente il coinvolgimento di Sandro Tonali, ex Milan, nel caso scommesse

Intervenuto a Sky, Paolo Condò ha criticato duramente Sandro Tonali per il coinvolgimento nel caso scommesse:

«Io lo trovo grave…è una netta differenza rispetto ad altri tipi di scommesse. Non mi basta il fatto che abbia scommesso sulla sua squadra vincente, perchè comunque lo trovo negativo e molto deludente. Devo dirti che naturalmente cerco di vedere le cose non solamente dal punto di vista giudiziario ma anche più alto, se possibile, per poterle giudicare. Tonali dei 3 è quello che più mi ha deluso, perchè è una figura che noi abbiamo esaltato un paio di anni fa quando, dopo una prima stagione tecnicamente deludente al Milan, si era autoridotto l’ingaggio. Ovviamente noi che siamo sempre in cerca, anche in modo esagerato e puerile, di esempi positivi, avevamo sottolineato molto questa sua scelta, che poi tra l’altro aveva coinciso con la miglior stagione della sua carriera e la conquista dello Scudetto. Quella sua scelta, che conteneva dei valori, fa un po’ a pugni con l’immagine di questo ragazzo che gioca, che infrange le regole…vorrei sottolineare che giocare è una cosa consentita a tutti tranne che, per evidenti motivi, ai calciatori, quindi in questo senso va contro le regole. I due Tonali non mi stanno assieme, uno dei due evidentemente non esiste».