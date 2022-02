Assogna: «Bellissima vittoria del Milan contro la Sampdoria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Assogna, giornalista di Sky, ha analizzato la vittoria del Milan contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, il giornalista Paolo Assogna ha analizzato in questi termini la gara vinta dal Milan contro la Sampdoria:

«Il Milan mi è piaciuto molto per come ha vinto contro la Sampdoria. Sebbene non abbia brillato si riconoscono dei segnali di lavoro di alto profilo. Non ha rischiato nulla contro la Sampdoria ma soprattutto ha mantenuto il controllo della partita in maniera attiva. Tra le squadre di alta classifica è quella che pressa meglio, ha mantenuto la Sampdoria lontano da Maignan. Milan, Inter e Napoli sono tre squadre in salute, credo che non siano raggiungibili dalle inseguitrici».