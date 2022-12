Panucci: «Da Maldini a Costacurta, nel mio Milan c’erano tanti leader»

Christian Panucci ha ricordato lo spogliatoio del suo Milan: i rossoneri, da Maldini a Costacurta, avevano tanti leader

Durante l’intervista sul canale Twitch del Milan, Christian Panucci ha ricordato lo spogliatoio dei rossoneri a suoi tempi:

«Era una squadra di grandi leader. Molte volte siccome c’erano tanti leader avevamo la fortuna che perdevamo poco. Quando perdevi c’era silenzio perché non vedevi l’ora di giocare quella dopo. I leader erano Franco, Paolo, Donadoni, Costacurta. Io ero il ragazzino che stava zitto e pedalava, però avevo la personalità per dire anche il mio pensiero. Ma quando parlavano loro io assolutamente stavo in silenzio, anche perché in quegli anni lì qualche bastonata l’ho presa anche io. Ma dico sempre che sono scosse di assestamento che ti fanno entrare nel mondo Milan».

