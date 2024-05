Sacchi attacca la Juventus, arriva la RISPOSTA di Allegri: «Parole che lasciano il tempo che trovano». COSA E’ SUCCESSO

Sacchi attacca la Juventus, Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha risposto allo storico ex allenatore del Diavolo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana, Max Allegri, tecnico della Juve, ed ex Milan, ha risposto così ad Arrigo Sacchi:

RISPOSTA A SACCHI – «Non lo so, chiedete ad Arrigo che è stato un uomo importante per il calcio. Va chiesto a lui, non so perché uno ha vinto in 60 anni o no. Sono parole che lasciano il tempo che trovano. Arrigo va ringraziato, è stato un innovatore del calcio. C’era bisogno di cambiare qualcosa in quel momento lì e lui è stato molto bravo»

Ieri Arrigo Sacchi, al Salone del Libro di Torino, aveva punzecchiato così i bianconeri:

LE PAROLE – «La Juve in 60 anni ha vinto due Coppe dei Campioni, è quello che ho vinto io, che abbiamo vinto noi, in tre anni. Abbiamo vinto due Coppe dei Campioni e loro in 60 anni. Ci sarà della differenza? Ma se sei ignorante non capisci qual è la differenza».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE-SALERNITANA