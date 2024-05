Sarri Milan, aumenta la concorrenza! Un club di Serie A tenta il CLAMOROSO affondo

Sarri-Milan, aumenta la concorrenza per il tecnico toscano: anche il Bologna ci pensa come alternativa ad Italiano

Come riferito da Tuttosport, aumenta la concorrenza per il Milan per quanto riguarda la figura di Maurizio Sarri, tecnico seguito anche dai rossoneri per la prossima stagione come erede di Pioli.

Sul tecnico toscano, che a marzo si è dimesso dalla Lazio, sarebbe piombato anche il Bologna: il primo obiettivo dei felsinei, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, è Vincenzo Italiano ma l’ex Juve sta prendendo piede come alternativa di lusso.