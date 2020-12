Pandev: «Senza Ibrahimovic il calcio non sarebbe lo stesso»

Goran Pandev ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione calcistica. Ecco le sue parole anche su Zlatan Ibrahimovic

Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Secolo XIX, ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

Sulla conclusione della carriera calcistica: «Ma nel 2021 faccio 38 anni, credo davvero che sarà l’ultima stagione. Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso

i miei figli… d’altra parte, ormai, sono genoano».

Su Ibrahimovic: «Ibra è un grandissimo, spero continui: senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ne ho parlato con mia moglie. Ma prima vorrei giocare di nuovo nel Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza».