Panchina Milan: Marcelino e Spalletti alternative a Rangnick, ma occhio a…

Panchina Milan: le possibili alternative a Rangnick sarebbero Marcelino e Spalletti. Occhio però alla clamorosa scelta di confermare Pioli

In vista della prossima stagione ci sarebbe un vero e proprio rebus per assegnare la panchina rossonera. In pole position guiderebbe Rangnick, ma in dubbio visti i nuovi possibili accordi con il Milan.

In caso di fumata nera, sarebbero pronti o il tecnico spagnolo Marcelino o Luciano Spalletti, ex Roma e Inter. Attenzione però ad un clamoroso colpo di scena finale, con la possibile riconferma di Stefano Pioli. Lo riferisce Tuttosport.