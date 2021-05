Panchina Juve: non solo Allegri, anche altri due ex Milan in corsa

Panchina Juve: anche Mihajlovic e Gattuso nella lista per il dopo Pirlo. La novità legata al futuro sulla panchina bianconera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche il nome di Sinisa Mihajlovic nella lista dei candidati per il dopo Pirlo in vista della prossima stagione. Quella del tecnico serbo è un’idea da tenere in considerazione, così come quelle di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso.

I due nomi principali, comunque, restano Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.