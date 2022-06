Pancaro «Zaniolo perfetto per il Milan, sullo scudetto...»

Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Zaniolo e dello scudetto vinto dai rossoneri di Pioli

Intervenuto a TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato così di Zaniolo e del futuro del Milan:

«In prospettiva, da quello che si legge, il Milan dovrebbe andare a migliorare la disponibilità economica e questo è un dato positivo. Si parte da una base buona da professionisti come Massara e Maldini, con più soldi si andrà ad accrescere le risorse. I dirigenti italiani devono rimanere all’interno. Credo che nessuno meglio di Maldini può rappresentare il Milan nel mondo, è un dirigente competente. Il Milan quest’anno ha fatto un capolavoro, che però è iniziato tre anni fa. Il Milan fa bene a tenerselo stretto e continuare su questa strada. Zaniolo?Stiamo parlando di un talento che è stato condizionato dagli infortuni. Il giocatore ha un potenziale enorme. In questo momento non c’è piazza migliore dove poter andare del Milan: sarebbe per lui una grande possibilità».