Pancaro analizza la stagione del Milan: «Mi aveva impressionato ma poi gli infortuni…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

L’ex calciatore Pancaro ha parlato a TMW dell’attuale situazione del Milan.

PAROLE – «Era partito molto bene e mi aveva anche impressionato positivamente, poi si è inceppato qualcosa. Però, nonostante questo, dà sempre l’impressione di poter fare un ottimo campionato e anche un buon percorso in Europa League. Il problema è che in questo momento continua ad avere tanti infortunati: secondo me, se riuscirà a recuperare il prima possibile più giocatori possibili potrà fare un campionato da protagonista».