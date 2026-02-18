Connect with us

Esclusive

Pancaro lancia il Milan: «L’Inter ha un buon margine ma i rossoneri possono ancora vincere lo scudetto. Ecco perchè»

Published

3 ore ago

on

By

Pancaro GC22935 1 1

Pancaro, ex terzino del Milan delle altre, ha analizzato la corsa scudetto dei rossoneri di Allegri: scudetto ancora possibile

Giuseppe Pancaro ci ha concesso un’intervista nel corso della quale ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A. Milan di Allegri ancora in corsa:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

La lotta per lo scudetto inizia a definirsi e ad andare verso la volata finale. L’Inter ha già guadagnato in distacco decisivo o credi che Milan e Napoli siano ancora in corsa?

«L’Inter ha un buon margine, però penso ancora che la corsa per lo scudetto non sia chiusa. Ed effettivamente il Milan, calcolando che poi ci sarà anche lo scontro diretto, penso che possa avere ancora qualche speranza di vincere lo scudetto».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI PANCARO A CAGLIARINEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale il riscatto di Pobega da parte del Bologna

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive6 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×