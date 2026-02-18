Esclusive
Pancaro lancia il Milan: «L’Inter ha un buon margine ma i rossoneri possono ancora vincere lo scudetto. Ecco perchè»
Pancaro, ex terzino del Milan delle altre, ha analizzato la corsa scudetto dei rossoneri di Allegri: scudetto ancora possibile
Giuseppe Pancaro ci ha concesso un’intervista nel corso della quale ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A. Milan di Allegri ancora in corsa:
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
La lotta per lo scudetto inizia a definirsi e ad andare verso la volata finale. L’Inter ha già guadagnato in distacco decisivo o credi che Milan e Napoli siano ancora in corsa?
«L’Inter ha un buon margine, però penso ancora che la corsa per lo scudetto non sia chiusa. Ed effettivamente il Milan, calcolando che poi ci sarà anche lo scontro diretto, penso che possa avere ancora qualche speranza di vincere lo scudetto».
L’INTERVISTA INTEGRALE DI PANCARO A CAGLIARINEWS24
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...