Pallone d’oro, il Milan ricorda la vittoria di Shevchenko nel 2004 – FOTO

Un giorno speciale. Il 13 dicembre 2004 Andriy Shevchenko vinse il Pallone d’Oro. L’attaccante del Milan la spuntò su Deco del Porto e Ronaldinho del Barcellona. L’ucraino nel corso dell’anno fu il protagonista della vittoria della Serie A dei rossoneri, vincendo anche la classifica dei marcatori, oltre alla Supercoppa italiana dove realizzò una tripletta alla Lazio.

Nel giorno dell’anniversario il club rossonero ha ricordato la vittoria sui social: «17 anni fa, Sheva vinse il Pallone d’Oro dopo un anno semplicemente indimenticabile»

Celebrating another #BallonDOr anniversary as @jksheva7 was crowned player of the year, #OnThisDay in 2004 🏆🇺🇦

— AC Milan (@acmilan) December 13, 2021