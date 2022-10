Pallone d’Oro, Maignan si piazza al 25° posto – FOTO

Si sta pian piano svelando la graduatoria dei 30 classificati per quanto riguarda il Pallone d’Oro 2022.

Mike Maignan, portiere del Milan, si è piazzato al 25° posto insieme a Kimmich, Rudiger, Cancelo, Nkunku e Nunez.

Equally ranked at the 25th place for the 2022 Ballon d’Or! @mmseize@acmilan#ballondor pic.twitter.com/oG9grXtLJk

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022