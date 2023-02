Palermo, Aurelio: «Mi ispiro a Maldini e Theo Hernandez»

Giuseppe Aurelio, neo acquisto del Palermo, ha parlato dei suoi modelli come terzino sinistro: Theo Hernandez e Maldini i modelli

Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Aurelio, nuovo terzino sinistro del Palermo, ha parlato in conferenza stampa. Due rossoneri i suoi modelli, come riportato da Stadionews:

«Il mio ruolo? L’intuizione è stato del mio direttore a Sassuolo, lì ho cominciato a fare il terzino e mi sono trovato bene. Mi trovo meglio come quinto di centrocampo, ma sto lavorando per fare bene anche da terzino. Mi ispiro a Theo Hernandez e ci sarebbe anche Maldini, ma per arrivare a quel livello devo fare tanta strada».