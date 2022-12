Pagellone Milan Femminile: i voti alla difesa rossonera

Il 2022 del Milan Femminile si è chiuso con la vittoria contro il Sassuolo. Ecco i nostri voti alla difesa rossonera

Il 2022 del Milan Femminile si è chiuso con la vittoria contro il Sassuolo. Ecco i nostri voti alla difesa rossonera:

Giuliani 6 : Alcune parate decisive nel corso di questa prima parte di stagione, anche un rigore parato contro il Como, ha già subito più gol dell’anno scorso ma non solo per demerito suo rivedibile nel gioco con i piedi, soprattutto nei rilanci che se sfruttati bene possono essere un arma i puù per le rossonere soprattutto avendo un’attaccante brava a usare il fisico come Piemonte

Babb 6: Scesa in campo solo in occasione del match di Coppa Italia contro la Ternana, può vantare uno dei tre clean sheet stagionali delle rossonere

Fedele sv

Fusetti 6,5 Lo scorso anno poteva contare sull’apporto di Codina e Agard, oggi è lei la leader di reparto che fa da guida alle giovani compagne di reparto, spesso regge l’urto anche da sola, altre volte finisce per cedere anche lei.

Mesjasz 6 Ha il compito di non far rimpiangere Codina e Agard, ci riesce in parte con prestazioni da montagne russe complice magari anche l’adattamento ad una difesa a 3 a cui non è abituata tra la sua ex squadra di club e Polonia. Ha il mertito di essersi tolta la soddisfazione di segnare in più di un’occasione: 3 gol in stagione.

Guagni 6 Paga la sfortuna dell’infortunio che l’ha tenuta fuori per quasi tutta questa prima parte di campionato. Rientrata da poco sta ritrovando la condizione migliore, una volta riuscita potrebbe essere l’arma in più delle rossonere, non solo in difesa.

Arnadottir 5,5 Come la compagna di reparto Mesjasz ha il compito di non far rimpiangere Codina e Agarard. Non tira quasi mai indietro la gamba, cosa che le è costata qualche giallo di troppo, ha fatto meglio da esterno che da centrale.

Soffia 6,5 Contro il Sassuolo ha giocato per la prima volta dall’inizio alla fine del match, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, si è tolta la soddisfazione anche di un assist contro la Juventus. Continuando così può essere una risorsa per Ganz ma anche per Bertolini in Nazionale.

Tucceri 7 La migliore del reparto difensivo anche per le sue capacità di creare pericoli da palla inattiva, che si tratti di un calcio d’angolo o una punizione c’è sempre la sensazione che dal suo piede possa nascere un pericolo. Unico neo il calcio di rigore sbagliato contro il Como.

Thrige 6,5 Quando chiamata in causa ha offerto ottime prestazione condite anche da assist e anche gol. Non ha fatto rimpiangere l’assenza di Tucceri

Carage sv