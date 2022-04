Pagelle Milan Pomigliano femminile: i voti alle protagoniste del match valido per la 20esima giornata di Serie A

Le pagelle di Milan Pomigliano femminile, gara valida per la 19esima giornata di Serie A. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Thomas, Bergamaschi. Piemonte, Tucceri

FLOP: Boureille

I VOTI

Giuliani 6,5 Salva il risultato con un grande intervento sull’ 1-0. Incolpevole sui due gol subiti tra primo e secondo tempo

Fusetti 6,5 Si fa sfiggire Dellaperuta in occasione del primo gol delle ospiti, per il resto attenta come il resto del reparto

Agard 6,5 Un suo errore rischia di costa quasi il gol del pari del Pomigliano. Poi la sua prestazione cresce come quella del reparto difensivo

Arnadottir 6,5 Dopo qualche imprecisione iniziale la sua prestazione cresce e gestisce le iniziative avversarie

Guagni 6,5 (56′ Longo 6) Su un suo tentativo gol nasce la doppietta di Piemonte che poi su un suo cross sfiora anche la tripletta. Prova generosa

Adami 7 (87′ Selomhodzic) Oltre la mano in fase di copertura alla difesa, trova anche la rete del momentaneo 3-0. Prestazione autorevole

Boureille 6 Chiamata a sostituire Grimshaw, si vede annullare il gol per fallo in attacco, poi cala nel corso del match

Tucceri 7,5 (46′ Thrige 6) I suoi cross sono sempre un’arma letale per le avversarie e il Pomigliano non fa eccezzione, suoi gli assist per per Piemonte e Adami

Thomas 7,5 Incontenibile per la difesa avvversaria, suo l’assist per il primo gol di Bergamaschi, poi cerca costantemente il gol per la doppia cifra senza trovarlo. Nella ripesa arriva anche il secondo assist per la neo entrata Stapelfeldt

Bergamaschi 8 (87′ Miotto sv) – I suoi gol stanno diventando un appuntamento fisso. Con i due di oggi va a segno per la terza volta consecuita, la prima volta che le succede in carriera

Piemonte 8 (75′ Stapelfeldt 7) – Attaccante di razza. Lotta, sgomita e tutti i duelli aerei sono suoi. Segna una doppietta con entrambi i gol nel primo tempo, nella ripresa sfiora anche la tripletta