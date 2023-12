Pagelle Milan Napoli Femminile: Laurent regala il pari, male Grimshaw

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la seconda giornata di ritorno di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Napoli

TOP: Laurent

FLOP: Grimshaw

VOTI:

Babb 6 – Mai impegnata nel corso del primo tempo con il Napoli che non calcia mai un porta

Thrige 6 – quando chiamata in causa è sempre attenta in difesa, spinge appena riesce (72′ Soffia 6)

Swaby 6,5 – usa il fisico per imporsi in difesa, non concede praticamente occasioni alle avversarie mai pericolose anche grazie a lei nel primo tempo

Piga 6,5– Buon lavoro in difesa insieme alla compagna di reparto Swaby. Non concede nulla (72′ Fusetti 6)

Bergamaschi 6 – Subito pericolosa all’inizio, spinge in continuazione sulla fascia ma spesso è il imprecisa nell’ ultimo passaggio

Grimshaw 5 – La peggiore in campo delle rossonere, gestisce tanti palloni ma il più delle volte è imprecisa nel passaggio

Rubio Avila 6 – La migliore del primo tempo delle rossonere. Verticalizza e crea occasioni. Il palo le nega il gol. (63′ Vigilucci 6)

Laurent 7– Spinge e dribbla, spesso contenuta dalla avversarie, ha un occasione di testa ma la spreca. Bacic con un miracolo le nega il gol del pari. Sul gong con un tiro in diagonale batte Bacic e pareggia

Asllani 5,5 – L’unica chiara occasione da gol capita sui suoi piedi ma è attenta Bacic. Può fare di più, cala nella ripresa (63′ Mascarello 6)

Dompig 6 – Prova a spingere scambiando anche spesso la posizione con Laurent. Chiusa il più delle volte. Ha l’occasione del pari ma salva la difesa sulla linea

Staskova 6– Gestisce e difende bene anche più di un pallone prima di uscire per infortunio per un guaio muscolare. (39′ Marinelli 6)