Pagelle Milan Lazio Primavera: Simmelhack in stato di grazia, Raveyre decisivo VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Lazio Primavera

VOTI

Raveyre 7 Dice di no agli avversari con due interventi molto importanti nel primo tempo e, nel complesso, riesce nel suo intento di mantenere la porta inviolata.

Bakoune 6,5 Bravo a recuperare i cosiddetti palloni sporchi, gioca con intelligenza cercando di occupare lo spazio davanti a sé con guizzi sempre molto interessanti. Dal 60′ Magni 6 Rischia poco o nulla, giocando un’ultima mezz’ora di attenzione.

Caldara 6,5 Gara attenta e precisa la sua, fa valere la sua esperienza riducendo al minimo le sbavature. Dal 71′ Nsiala 6 Tiene bene la linea difensiva insieme ai propri compagni di reparto.

Simic 7 Sempre attento e preciso in fase di non possesso, svolge un ottimo lavoro insieme ai compagni di reparto.

Bartesaghi 6.5 Ara con regolarità la corsia di sua competenza, i suoi sprint mettono sempre in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Ordinato, però, anche in fase di non possesso.

Stalmach 6.5 Abbina quantità e qualità in mediana, copre tutti gli spazi nella zona di sua competenza. Prestazione di grande sacrificio.

Sala 6 Gioca una partita di grande intensità nell’ora concessagli da Abate. Sulla scelta del suo cambio pesa, ovviamente, anche l’ammonizione rimediata al 20′. Dal 60′ Malaspina 6 Tiene bene la propria posizione nel finale di partita.

Scotti 7 Spumeggiante sin dalle primissime fasi di gioco, prova a rendersi pericoloso inserendosi negli spazi. Non a caso è lui a conquistarsi il rigore, poi sbagliato poco più tardi. Errore dal dischetto a parte una grande partita da parte sua. Dal 89′ Skoczylas sv.

Zeroli 6.5 Inizio in salita: nella prima frazione fa fatica nel mezzo, è spesso chiuso e anticipato nella giocata. Nella ripresa trova più spazi come testimoniato dal gol del 2-0.

Bonomi 7 Corre e si applica molto sin dalle primissime battute del match. Meriti a lui per aver dato il via all’azione che porta al rigore e aver fornito l’assist a Zeroli. Dal 71′ Sia 6 20 minuti caratterizzati da attenzione e presenza tra le linee.

Simmelhack 7.5 Gol e assist per lui: rompe la partita con la zampata al minuto 67′ e fornisce l’assist a Zeroli tre minuti più tardi per il gol del 2-0. Una giornata da incorniciare.

Abate 7 La prepara molto bene: cerca di imporre il proprio gioco sin dalle prime battute e riesce nel suo intento. Non mancano i momenti in cui la sua squadra soffre le fiammate della Lazio, ma i suoi tengono bene il campo.