Pagelle Milan-Lazio: Hulk Hernandez, bene Tonali – VOTI

Pagelle Milan-Lazio: i voti rossoneri per la gara della quattordicesima giornata che ha visto i rossoneri trionfare per 3-2

Donnarumma 6,5: un rigore parato ma inutile, poi nessun errore ma non è una novità.

Calabria 7: altra prestazione di altissimo livello per Calabria che da equilibrio all’intera squadra.

Kalulu 6,5: gioca come un veterano ma non lo è. Si muove come un difensore centrale che non è. Kalulu sorprende tutti, forse anche se stesso.

Romagnoli 6,5: Gara senza sbavature per il capitano rossonero che si prende qualche rischio ma con carattere.

Hernández 9: quando si trasforma in Hulk diventa inarrestabile. Decide una gara dominata dall’inizio alla fine con un colpo di testa allo scadere.

Tonali 6,5: Partita equilibrata e di spessore. Forse la migliore da quando è al Milan.

Krunić 6: sostituire Kessié non era un compito facile, lo fa con qualche sbavatura ma la sufficienza è piena.

Saelemaekers 6: solita gara di quantità, spreca troppo però nei momenti fondamentali. (64′ Castillejo: pochi minuti prima di lasciare il campo per un problema muscolare):

Çalhanoğlu 6,5: un assist ed un gol, questo primo posto porta giustamente anche la sua firma.

Rebić 6,5: si sblocca ma non per sempre. Spreca due gol nitidi nel finale.

R. Leão 5,5: partita non impeccabile soprattutto in fase di sacrificio. (79′ Hauge: da qualità al reparto avanzato)

Allenatore: Pioli 7

LAZIO (3-5-2): Reina 7; Patric 6 (88′ Hoedt 5,5), Luiz Felipe 5,5, Radu 6; Lazzari 6, Milinković-Savić 6,5(73′ Pereira), Escalante 5,5, Luis Alberto 7, Marušić 5,5; Immobile 6,5 (73′ Akpa Akpro 6), Correa 6 (32′ Muriqi 6). Allenatore: S. Inzaghi 6.