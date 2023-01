Pagelle Milan Juventus Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la sedicesima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Milan e Juventus Primavera, gara valido per la sedicesima giornata di campionato.

Nava 5: Ha responsabilità su entrambi i gol della Juve.

Casali 5: Soffre maledettamente Yildiz, i pericoli arrivano quasi tutti dal suo lato.

Simic 6: Responsabile del primo quarto d’ora di sofferenza, ma si riprende.

Paloschi 6: Turco è un osso duro, ma se la cava bene.

Bozzolan 6,5: Spina nel fianco per tutta la partita. Offre un assist e tanti palloni buoni in area per gli attaccanti.

Gala 5,5: Tecnicamente troppo impreciso.

Stalmach 6: Qualche pallone sanguinoso perso in impostazione, ma anche tante buone giocate. In crescita. (Dal 53′ Bartesaghi 6: Schierato come braccetto della difesa a 3, tiene la posizione.)

Foglio 5: Gioca in maniera fin troppo semplice per quello che gli è richiesto. (Dal 71′ Eletu 6: Ingresso di personalità in un finale complicato)

Alesi 5,5: Si vede poco. Ingabbiato bene dalla difesa bianconera. (Dal 61′ Scotti 5,5: Poco lucido)

El Hilali 6: Fa giocare bene la squadra, ma manca nel momento di finalizzare.

Sia 7: Gara da incorniciare per il classe 2006, che trova il gol e tante giocate pericolose. Imprendibile. (Dal 71′ Longhi 5,5: Pochi buoni palloni per lui)

