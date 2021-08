Pagelle Milan femminile Hellas Verona: i voti alle protagoniste del match, valido per la prima giornata di Serie A 2021/22

I voti e le pagelle di Milan femminile Hellas Verona, prima giornata di Serie A 2021/22. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Boquete, Giacinti, Jane

FLOP: /

VOTI

Giuliani 6: mai tirata veramente in causa. Guida la difesa con grande autorevolezza e carisma.

Codina 7: Chiude tutti gli spazi in difesa. Leader in difesa pur la giovane età.

Fusetti 7: Come la sua compagna di reparto offre una prestazione di carisma e intelligenza tattica devastanti. Il Verona non passa mai dalle sue parti.

Agard 6,5: Un muro nel primo tempo. Ripresa non perfetta, qualche errore in fase di impostazione e qualche sbavatura in copertura.

Bergamaschi 7,5: un motorino sulla destra, segna il suo primo gol in campionato di questa stagione. Gli annullano una rete per fuorigioco. Una spina nel fianco delle veronesi. Assist per il 4-0 di Boquete.

Jane 8: ha recuperato infiniti palloni in mezzo al campo, precisa e lucida anche in fase di transizione. Una leader a centrocampo.

Adami 7: Solita prova di carattere e sacrificio. Sembra essere una giocatrice rossonera da anni. Integrazione nello scacchiere di Maurizio Ganz alla “Speedy Gonzales”

Andersen 7: Spinge sulla destra, come Bergamaschi a tratti imprendibile. Le due corsie rossonere sono già al top

Boquete 9: Galattica con la G maiuscola. Un tutto fare in mezzo al campo. Eccellente in fase di interdizione e offensiva. Quando ha la palla tra i piedi da sempre la sensazione di poter creare qualcosa di magico. Cinque assist in totale, 1 solo digerito e primo gol in questa nuova Serie A.

Thomas 6: Boquete le offre un paio di cioccolatini ma lei non ne approfitta. Rispetto all’Hoffeneim sono errori che non incidono sul risultato finale ma serve più cinismo e cattiveria sotto porta.

Giacinti 8,5: Quello che non fa Thomas, lo realizza la bomber rossonera, nonché capitano. Alla prima palla pulita di Veronica Boquete segna. Freddezza su rigore come sempre nel curriculum e tanto lavoro sporco, pressione alle portatrici di palla, non molla mai di un millimetro. Sentenza!

Rizza 6,5: Entra con umiltà e grinta. Recupera un paio di palloni e da man forte in attacco. Un lusso averla in panchina.

Tucceri 6,5: Solito attaccamento alla maglia e duttilità. Come per l’ex Mozzanica anche Linda non sbaglia nulla. Pochi minuti ma eseguiti alla perfezione.

Arnadottir 6: Qualche sbavatura rispetto alle ultime ottime performance ma resta una giovane di enorme prospettiva. Non sarà facile per Ganz scegliere il trio difensivo titolare.

Longo 6: Qualche buono spunto e minuti nelle gambe. Può essere l’anno della consacrazione definitiva, ha tantissimo talento.

Ganz 8: L’avversario non è irresistibile ma rispetto allo scorso anno il suo Milan mostra ancor più sicurezza nei propri mezzi. Gioco fluido, veloce e costante. 93 minuti di fuoco. Dimostrazione che contro l’Hoffeneim le rossonere hanno disputato un’ottima partita, è mancato il cinismo, quello che non è mancato contro l’Hellas. Cambi corretti per offrire minuti nelle gambe anche a chi ha giocato meno. Tutte devono sentirsi parte del progetto.