Pagelle Milan Como Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia

Le pagelle del primo tempo di Milan Como Primavera, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. LA CRONACA DEL MATCH

PAGELLE:

Pseftis 6: Normale amministrazione per il portiere rossonero. Impegnato in qualche parata centrale nel primo tempo, inoperoso nella ripresa.

Kerkez 7: Spina nel fianco. Trova praterie dalla sua parte e le percorre senza sosta.

Obaretin 6: Gestisce senza problemi le timide offensive degli ospiti.

Bosisio 6: Come il compagno, giornata di allenamento in impostazione. (Dal 46′ Stanga 6: Smista il pallone per i centrocampisti)

Sette 6,5: Timido in avvio, cresce con il passare dei minuti.

Bright 6,5: Il gol è il giusto premio per una prestazione di personalità.

Robotti 7,5: Controlla il gioco con personalità in mezzo al campo.

Foglio 5,5: Fa fatica nel primo tempo. (Dal 46′ Gala 6,5: Tanto dinamismo.)

El Hilali 6,5: Molto attivo. Fraseggia bene con i compagni. (Dal 66′ Traorè 6,5: Trova il primo gol in maglia rossonera.)

Roback 7: Nel primo tempo domina con la sua fisicità e rapidità. (Dal 66′ Rossi 7: Doppietta che gli darà fiducia per il futuro.)

Amore 6: Gara generosa e sfortunata con una traversa nel primo tempo. (Dal 76′ Bjorklund S.V.)

VOTI

MILAN (4-3-3): Pseftis 6; Kerkez 6,5, Obaretin 6, Bosisio 6 (46′ Stanga 6), Sette 6,5; Bright 6,5, Foglio 5,5 (46′ Gala 6,5), Robotti 7,5; El Hilali 6,5 (66′ Traorè 6,5), Amore 6 (76′ Bjorklund S.V.), Roback 7 (66′ Rossi 7). A disp.: Desplanches, Nava, Coubis, Polenghi, Fontana, Alesi, Piantedosi. All.: Giunti 7

COMO (4-3-3): Pallavicini 6; Liserani 5,5, Cosentino 5 (51′ Trenchev 5), Turato 5, Balesini 6; D’Angelo 5 (51′ Di Giuliomaria 5,5), Gandola 6,5, Mollica 6 (51′ Gatti 5); Tremolada 6,5, Duchini 5,5 (60′ Longo 6), Politi 5,5 (76′ Pozzoli 6). A disp.: Di Bella, Mendola, Gennaio, Ceresani. All.: Boscolo 6