Le pagelle del match tra Milan ed Atalanta Primavera. LA CRONACA DEL MATCH

Desplanches 6,5: Buone uscite e tanta sicurezza, incolpevole sui gol.

Bozzolan 5,5: In costante difficoltà, sostituito nella ripresa. (Dal 46′ Obaretin 5: Non entra mai in partita. Dalla sua parte l’Atalanta sfonda sempre.)

Makengo 6: Uno dei pochi a salvarsi. Sbaglia poco.

Bosisio 5,5: Cisse gli fa venire il mal di testa.

Stanga 5,5: Adattato in quella posizione e si vede.

Robotti 5: Vaga per il campo in cerca della posizione giusta. (Dal 67′ Eletu 5,5: Offre un po’ più di copertura)

Di Gesù 4,5: Gara da incubo per il classe ’02, che perde un sacco di palloni nella sua metà campo.

Gala 5,5: A centrocampo è il meno peggio. Cala nella ripresa. (Dal 67′ Alesi 5,5: Prova a dare un po’ più di qualità, ma non è giornata)

Capone 5: Troppo lezioso e poco incisivo.

Nasti 5,5: Ha una grande occasione nel primo tempo, poi tanta lotta ma pochi palloni giocabili (Dal 77′ Rossi S.V.)

Traorè 5,5: Il suo gol illude i rossoneri. Anche lui scompare nella ripresa dopo un buon primo tempo. (Dal 77′ Roback S.V.)

MILAN (4-3-3): Desplanches; Bozzolan (46′ Obaretin), Makengo, Bosisio, Stanga; Robotti (67′ Eletu), Di Gesù, Gala (67′ Alesi); Capone, Nasti (75′ Rossi), Traoré (75′ Roback). A disp.: Di Chiara, Pseftis, Coubis, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe. All.: Giunti.

ATALANTA (3-4-1-2): Dajcar; Del Lungo, Ceresoli, Zuccon; Bernasconi, Giovane (77′ Renault), Berto (55′ Panada), Chiwisa; De Nipoti; Cisse (77′ Pagani), Sidibe. A disp.: Sassi, Hecko, Muhameti, Fisic, Pagani, De Palma, Omar. All.: Brambilla