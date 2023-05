Pagelle Juve Milan: Giroud firma la qualificazione in Champions

Pagelle Juve Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37esima giornata di Serie A 2022/23

Pagelle Juve Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37esima giornata di Serie A 2022/23.

TOP: Giroud

FLOP: Krunic, Messias

VOTI:

Maignan 6 – Non impegnato quasi mai nel primo tempo, la Juventus è per lo più imprecisa

Calabria 6,5 – Ha il merito di servire l’assist a Giroud per il vantaggio rossonero, contiene bene Kostic (85′ Kalulu sv)

Tomori 6 – fa un po di fatica a contenere Kean e rischia un rigore sull’attaccante ma insieme a Thiaw contiene bene gli attacchi bianconeri

Theo Hernandez 6 – non sale molto resta basso anche su indicazioni di Pioli, contiene bene le iniziative di Cuadrado

Tonali 6,5 – lotta e comatte come al solito con la generosità di sempre, prova anche ad inserirsi più di una volta in fase offensiva e in maniera pericolosa

Krunic 5,5 – sbaglia tanto e una sua disattenzione quasi costa il gol bianconero

Messias 5 – prova qualche iniziativa rientrando spesso sul sinistro ma crea pochi pericoli. Rimedia un giallo per fallo su Danilo (56′ Saelemaekers 6)

Diaz 5,5 – solita grinta ma nel primo tempo ben contenuto dalla retroguardia bianconera che gli concede poco (81′ Pobega sv)

Leao 5,5 – la Juventus gli concede poche occasioni in ripartenza, prova ad incidere ma spesso è impreciso, spesso ben contenuto da Cuadrado in fase di copertura. Ha l’occasione per il raddoppio ma lo cestina con un tiro alto (81′ Ballo Tourè sv)

Giroud 7 – ha il merito di sfuttare il cross di Calabria e portare in vantaggio i rossoneri con un gran colpo di testa (85′ Origi sv)