Pagelle Gazzetta: sentenza Rebic, Gabbia esordio perfetto, bene anche…

Pagelle Gazzetta dello Sport: promossi Rebic, Gabbia, Bennacer, Romagnoli e mister Pioli, bene il resto della squadra

Il Milan batte il Torino e si porta nuovamente al sesto posto in classifica. Tre punti importanti per mantenere salda la posizione valevole la qualificazione alla prossima Europa League e soprattutto per il morale. Sul piano del gioco meglio il primo tempo, nella ripresa più occasioni.

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Ante Rebic 7, non solo per il gol ma anche per la disponibilità e duttilità che ha messo in campo in tutto il match, sostituito nella ripresa per stanchezza fisica con Leao. Ottime le prestazione anche di Romagnoli 7 e Gabbia 7 all’esordio. Pienissima sufficienza anche per Bennacer 6.5 e mister Stefano Pioli 6.5. Sufficiente il resto della squadra. Gli unici a non meritarsi un pieno sei, sono Calabria (5.5) e Paquetà (5.5).