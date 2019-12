Pagelle di Atalanta-Milan 5-0: tutti bocciati, proprietà e dirigenza compresi

Le pagelle di Atalanta-Milan: ecco i voti della redazione di Milan News 24 sulla gara appena conclusa al Gewiss Stadium

Ecco le pagelle di Atalanta-Milan:

Donnarumma 5: Qualche responsabilità sul gol di Pasalic. Cinque gol incassati con tanto di indecisione in uscita su Muriel.

Conti 4.5: Primo quarto d’ora d’inferno, balla senza capire nulla. Dopo il tunnel di Gomez si riprende senza tuttavia riuscire ad arginare le folate bergamasche.

Musacchio 5: Nel primo tempo è quello che tiene in piedi la difesa con qualche intervento rude. Disastro nella ripresa, anche sul gol di Muriel.

Romagnoli 4.5: Due e tre dormite gravi e nervosismo nel finale che lo porta anche a prendersi un giallo di frustrazione.

Ricardo Rodriguez 6: Lo svizzero (stranamente) non sfigura. Ci prova con un sinistro violento, dalla sua parte l’Atalanta costruisce poco (46′ Calabria 4 – Giusto in tempo per regalare due gol all’Atalanta. Si perde anche Castagne, ma Gigio lo salva)

Kessie 5: Nervoso fin dai primi minuti quando i tifosi avversari lo beccano. La sua è una partita di soli contrasti, la maggior parte dei quali persi.

Bennacer 4: Mai visto né in fase di costruzione né in ripiegamento.

Bonaventura 5: Manca il suo supporto a centrocampo, le mezzali atalantine fanno quello che vogliono (61′ Piatek 5.5 – Non riceve nemmeno un pallone)

Suso 4: Una sciagura. Non aiuta mai Conti in fase difensiva, pressing che fa il solletico agli avversari, tempi di gioco sbagliati come spesso accade. Sbaglia dei passaggi filtranti per Leao sullo 0 a 0 (84′ Castillejo sv)

Rafael Leao 5: Quelle poche volte che scatta viene servito in maniera sbagliata da Calhanoglu e Suso. Sparisce nella ripresa.

Calhanoglu 5: Un tiro sbilenco nel primo tempo, qualche recupero palla. Per il resto solo errori.

All. Pioli 4.5: Troppa libertà a Gomez, mancano i raddoppi di marcatura anche su Ilicic. L’ingresso di Piatek ha sbilanciato la squadra, Suso è rimasto fin troppo in campo.

Società 4: La dirigenza assiste alla figuraccia e all’umiliazione davanti a 5000 tifosi rossoneri. Ora si penserà alle prossime plusvalenze… e Gazidis ci parlerà del Fair Play Finanziario che non permette di fare acquisti, ingaggiare over 30, ecc…

ATALANTA (3-4-3): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6.5, Djimsiti 6; Castagne 6.5, De Roon 6, Pasalic 7, Gosens 6.5; Ilicic 8 (80′ Muriel 7), Malinovskyi 6.5, Gomez 7.5