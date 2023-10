Padovan sicuro su Milan-Juventus: «Rossoneri favoriti per questi tre motivi». La visione del giornalista sul big match di questa sera

Secondo quanto raccontato da Padovan su calciomercato.com, nella sfida tra Milan e Juventus di questa sera ci saranno tanti assenti, in entrambe le squadre, ma in ogni caso, la formazione rossonera sarà la favorita per tre motivi.

Il primo per i difensori bianconeri che scenderanno in campionato, il secondo perché il centrocampo della Juventus ha meno qualità di quello rossonero e il terzo perché il Milan è un collettivo, mentre la Juve è un’accozzaglia.