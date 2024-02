Padovan decreta: «Il Milan per riscattare una stagione amara deve vincere l’Europa League. Sul futuro di Pioli…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a SkySport analizzando la prestazione del Milan contro il Frosinone e come potrebbe cambiare la classifica dopo Inter-Juve.

PAROLE – «Delle due squadre che gli stanno davanti, Inter e Juve, una vincerà lo scudetto. Il Milan può, se la Juve perde questa sera, inseguire il secondo posto. Ma tanto con il secondo, il terzo o il quarto non cambia niente per essere dentro la Champions. Il Milan se vuole riscattare una stagione, fin qui amara per i risultati, deve vincere l’Europa League. Con l’Europa League e un secondo posto Pioli potrebbe non essere sostituito».