Padovan avvisa il Milan: «La Roma non giocherà per il pareggio, all’andata Theo e Leao..»

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha detto la sua in vista del match di Europa League tra Roma e Milan:

LE PAROLE – «Giovedì sono stati tra i peggiori in campo. Leao incommentabile, anche Theo ha fatto male. Pioli fa bene a tenerli sulla corda. La fascia sinistra doveva mettere in difficoltà la Roma e invece è stata inesistente, anche per merito di De Rossi. Rimonta Milan? La Roma ha due risultati su tre, ma non giocherà per il pareggio. Sa che se giocherà libera e sciolta potrà segnare ancora. La difesa della Roma è ottima e ha trovato in Mancini non solo uno dei difensori più convincenti, ma ha risolto le ultime due partite con due gol contro Lazio e Milan»