Sarri NON HA DUBBI: «Il nuovo CICLO Giuntoli-Thiago Motta sarà VINCENTE. Vi dico la mia su Juve Napoli». Le parole dell’ex bianconero

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube di Alfredo Pedullà. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve.

JUVE NAPOLI – «Arriva troppo presto? È la quinta partita di campionato ma in realtà le squadre si stanno conoscendo solo in questo momento. Per avere l’espressione finale di queste due squadre, per quanto hanno cambiato, è chiaro che è ancora presto».

GIUNTOLI-THIAGO MOTTA – «Stiamo parlando di un ciclo che secondo me deve durare 3-4 anni. Io penso che sarà un ciclo interessante, molto probabilmente vincente conoscendo i due personaggi. In questo momento possono avere difficoltà come tutti, ma è solo all’inizio. In Italia è difficile parlare di un ciclo lungo, noi vogliamo tutto e subito. Il primo anno è difficile per tutti, ma la previsione è quella di un squadra che diventerà fortissima».

KOOPMEINERS CENTROCAMPISTA MODERNO – «A livello di quello che può fare, potrebbe diventare il Ferguson che Thiago Motta aveva a Bologna come caratteristiche. Un centrocampista forte, che può interpretare diversi ruoli».

COSA LA INCURIOSISCE DI JUVE-NAPOLI – «Sono due squadre che troveranno, o forse hanno già trovato, una grande solidità difensiva. A questo punto c’è da cominciare a vedere la fase offensiva. Anche se la Juve viene da tre gol fatti in Champions, il Napoli quattro in campionato. Secondo me hanno molti margini ancora in fase offensiva».