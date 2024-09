Sinner conquista Us Open, le CONGRATULAZIONI del Milan: «Sei il MIGLIORE» – FOTO

Sinner conquista Us Open, le CONGRATULAZIONI del Milan: «Sei il MIGLIORE». Il messaggio del club rossonero – FOTO

Il Milan via Twitter ha pubblicato un emozionante messaggio di congratulazioni per Jannik Sinner dopo la vittoria dell’Us Open in finale contro Fritz per 3-0, diventando il primo italiano a trionfare in questo torneo.

Congratulations on another Major achievement 🇺🇸🏆 You’re the best, @janniksin! https://t.co/uoa9krMrjc — AC Milan (@acmilan) September 8, 2024

IL MESSAGGIO – «Congratulazioni per un altro importante traguardo. Sei il migliore Jannik Sinner».