Monza Inter, scoppia la POLEMICA: l’arbitro FERMA Pessina al 94′ lanciato a rete. L’episodio fa discutere i tifosi

Al 94′ di Monza Inter c’è stato un episodio che ha fatto discutere molto. L’arbitro, infatti, ha fermato Pessina che era lanciato a rete non concedendo il vantaggio per un fallo avvenuto in precedenza.

🚨 FALLO x il #Monza , regola del vantaggio.

Si, del vantaggio per l’Inter.

L’arbitro fischia ed evita di mettere Pessina 1vs1 contro il portiere. La regola del vantaggio è una cosa chiara in #SerieA. Il vantaggio non è dato sapere per chi è. #Inter #MonzaInter pic.twitter.com/ZJVzyLRHED — Dr. Tuitter (@DrTuitter) September 15, 2024

Tanti tifosi, anche del Milan, hanno aizzato al polemica, visto che il centrocampista ex rossonero avrebbe potuto segnare il gol del definitivo 2-1.