Mercato Milan, RESTA VIVA l’opzione a zero per la prossima estate! CLAMOROSO aggiornamento

Mercato Milan, resta viva l’opzione a parametro zero per la prossima estate legata a Nicola Zalewski: clamoroso aggiornamento

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio su Zalewski, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Tiene banco in casa la Roma la questione legata a Nicola Zalewski: anche nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre, non c’è stato un reintegro effettivo come, invece, era stato previsto dopo i contatti sereni tra le parti. Il calciatore, nella giornata di venerdì, si è limitato a svolgere solo la parte atletica. Il calciatore, nella sua avventura in giallorosso vanta oltre 100 presenze (condite da 2 gol, 7 assist e la vittoria della Conference League».