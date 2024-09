Serena AVVISA: «Nel derby succede di TUTTO. Momenti DIVERSI per le due squadre, la vedo così»

L’intervista esclusiva ad Aldo Serena ai microfoni di Milannews24.com: in vista il derby di tra Inter e Milan

Aldo Serena ha parlato in esclusiva a Milannews24.com. Tra le varie dichiarazioni, un pensiero è andato inevitabilmente al derby tra l’Inter e i rossoneri in programma domenica 22 settembre.

Meno 2 a Inter Milan: che derby sarà? I nerazzurri sono strafavoriti?

«Nei derby può succedere di tutto. A volte chi è sfavorito trova l’energia e la motivazione per fare delle grandi partite. In questo momento le due squadre stanno vivendo momenti completamente diversi. L’Inter è ripartita con le basi solide con le quali ha vinto la seconda stella l’anno scorso. I nuovi giocatori si sono inseriti in un meccanismo già collaudato senza avvertire particolari problemi. Parlo di Taremi e Zielinski, giocatori che hanno già esperienza internazionale consolidata».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A PAOLO PAGANINI SU MILANNEWS24.COM