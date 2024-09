Ibrahimovic Milan, Serena lo BACCHETTA: «Se è VERO che è il boss come dice doveva comportarsi in un ALTRO modo»

Ibrahimovic-Milan, Aldo Serena, ex attaccante, ha bacchettato il dirigente svedese dopo le ultime dichiarazioni: le parole

Nel corso dell’intervista a Milannews24, Aldo Serena ha parlato così di Ibrahimovic:

Nel mirino di giornalisti e tifosi è finita anche la società con Ibrahimovic in prima linea dopo l’intervista in cui è autodefinito “boss al comando” della squadra.

«Ibrahimovic come giocatore ha dato tantissimo al Milan sono diversi punti di vista. Alcuni giocatori sono stati delle bandiere, ma non sono riusciti ad essere grandi dirigenti. Io penso che lui dovrebbe essere un po’ più accorto. Se è vero, come ha detto, che gli sono state date in mano le redini del Milan, allora non doveva andarsene via 15 giorni… In un contesto molto difficile, con un allenatore nuovo e una squadra che fa fatica a decollare, si resta presenti, si va tutti i giorni a Milanello e si è a stretto contatto con giocatori e tecnico».

L’INTERVISTA DI ALDO SERENA