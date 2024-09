Inter Milan, Serena SPIEGA: «Il punto DEBOLE dei rossoneri è in QUEL reparto»

Inter-Milan, Aldo Serena ha indicato nel centrocampo dei rossoneri il punto debole della squadra di Paulo Fonseca: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Milannews24, Aldo Serena ha parlato così del derby:

Lautaro contro Morata, Thuram contro Abraham: sarà la partita degli attaccanti?

«Il Milan ha nel centrocampo il punto dolente, nel senso che deve trovare un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. E pure la capacità di essere simmetrico e compatto, senza sbilanciarsi. Penso che il centrocampo del Milan sia il punto di domanda. Se troverà la compattezza difensiva e avrà la capacità di imbeccare velocemente gli attaccanti, potrebbe ribaltare il pronostico. Lo stesso vale per l’Inter che ha un centrocampo con alternative di alto profilo. Finora non è stato brillantissimo Calhanoglu, ma penso che contro gli ex ci tenga particolarmente… ».

