Milan Femminile, Bakker lancia la SFIDA alla Fiorentina: «Grande OPPORTUNITA’, siamo IMPAZIENTI di…». L’intervista

Bakker, coach del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista al sito del Milan per presentare la partita contro la Fiorentina. Queste le parole alla vigilia del match.

L’INTERVISTA – «Dopo un weekend senza campionato, in cui abbiamo disputato un’amichevole di livello contro lo Zurigo, siamo impazienti di giocare la prima partita di campionato in casa contro la Fiorentina. Una grande opportunità per dare il meglio di fronte ai nostri tifosi».