Milan Femminile Fiorentina 1-2: SCONFITTA in RIMONTA, rossonere ancora a ZERO punti. Il resoconto del match

Il Milan Femminile è stato sconfitto dalla Fiorentina in rimonta per 1-2. Ecco il resoconto del match raccontato direttamente dal club rossonero attraverso il proprio sito.

IL RACCONTO DEL MATCH – Inciampano ancora le rossonere. Dopo l’esordio negativo a Como (0-1), il Milan è stato superato in casa anche dalla Fiorentina per 1-2. Non è bastato il gol di Ijeh all’alba del match, le toscane hanno pareggiato in fretta e poi rimontato fino alla vittoria grazie alle reti di Bredgaard e Boquete su rigore. Per qualche aspetto la prestazione odierna ha somigliato a quella precedente: ko di misura, prova complessivamente vogliosa ma non così brillante in fase offensiva, specie nella ripresa. Il verdetto finale è stato deciso nella prima mezz’ora, nell’ora di gioco restante la squadra di Coach Bakker ha solo impensierito le avversarie.

Al PUMA House of Football, sotto lo sguardo di Gerry Cardinale, all’inizio, vantaggio a parte, sembrava che le viola – in un momento positivo e solide in campo – potessero essere attaccabili, invece hanno recuperato e vinto mettendoci qualcosa in più. Tanto rammarico per un avvio complicato, finora rimangono zero i punti in classifica dopo la seconda giornata di Serie A Femminile. Bisogna lavorare e crescere, correggendo gli errori, cercando di reagire. Il prossimo impegno di campionato è messo lì apposta per il rilancio: il Derby, da calendario in trasferta, in programma domenica 22 settembre alle 15.45.

LA CRONACA

Pronti, partenza, Ijeh: il Milan la sblocca immediatamente, al 3′ bello spunto dalla fascia di Soffia che mette in mezzo, Fiskerstrand respinge, Evelyn raccoglie e segna di piatto destro. Al 15′ anche il primo affondo della Fiorentina rischia di far male: tiro-cross di Severini, Giuliani smanaccia e il pallone scheggia la traversa. Il pareggio arriva comunque al 17′ quando Bredgaard dal limite si coordina e calcia al volo, parabola perfetta a scendere e a pescare l’angolino. Al 21′ Soffia per Marinelli, stop e tentativo potente a colpire il palo esterno. Un’incertezza al 32′ regala il raddoppio alle avversarie, Dompig scivola in area toccando la palla col braccio che costa il rigore: dal dischetto, Boquete non sbaglia. Al 38′, sugli sviluppi di un angolo, Karczewska di testa manda a lato da pochi passi.

Si riparte senza cambi. La viola migliora la supremazia a livello di palleggio e azioni offensive: al 50′ Giuliani dice no a Bonfantini e qualche secondo dopo il rasoterra Boquete termina largo. Al 54′ Snerle va di potenza, alto non di molto. Laurent e Stokić sono le prime mosse dalla panchina. La gara vive un ampio periodo stagnante, manovra lenta e possesso sterile, ne pagano le conseguenze gli attacchi e le emozioni. Le rossonere faticano a rendersi pericolose, al 69′ rischiano quando Catena svetta debole e al 75′ vengono fermate sull’avanzata di Swaby a cercare Ijeh sottoporta. Nel finale la grande occasione capita a Karczewska, la quale all’85’ – seguendo la girata di Dompig – cerca invano la (doppia) deviazione di tacco. Caos, mischie, dopo recupero si fissa il parziale: 1-2.

MILAN-FIORENTINA 1-2

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (27′ Swaby), Sorelli (30’st Mesjasz), Piga, Soffia; Mascarello (19’st Stokić), R. Ávila (30’st Cernoia), Ijeh; Marinelli (18’st Laurent), Karczewska, Dompig. A disp.: Fedele, Tornaghi; Appiah, Arrigoni, Nadim, Renzotti. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Færge, Tortelli, Filangeri, Toniolo; Severini (43’st Breitner), Catena (26’st Longo), Snerle; Bonfantini (34’st Lundin), Boquete (26’st Jóhannsdóttir), Bredgaard (43’st Pastrenge). A disp.: Bettineschi, Durante; Erzen, Tomassoni, Zaghini. All.: De La Fuente.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Gol: 3′ Ijeh (M), 17′ Bredgaard (F), 32′ rig. Boquete (F).

Ammonite: 12′ Toniolo (F), 42’st Bredgaard (F).