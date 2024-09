Milan Femminile, importante RICONOSCIMENTO per una calciatrice rossonera: i DETTAGLI

Una calciatrice del Milan Femminile riceverà domani un riconoscimento molto importante: ecco di cosa si tratta

Domani sarà una giornata speciale per il Milan, in particolare per il settore femminile. Elisabetta Spina, responsabile del Milan Femminile, riceverà il premio “Costruiamo Gentilezza” per il suo impegno nel garantire alle calciatrici tutele che vanno oltre gli obblighi di legge durante la gravidanza e la prima infanzia dei loro figli.

Questo premio si ispira al gesto di solidarietà del calciatore Guglielmo Vicario, che nel 2022 ha ospitato una famiglia ucraina in fuga dalla guerra.

Il riconoscimento a Elisabetta Spina sottolinea l’importanza di creare un ambiente inclusivo e supportivo nel mondo del calcio femminile, dove le atlete possano conciliare la loro carriera sportiva con la maternità.