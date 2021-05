Padovan: «Caso Donnarumma? Vi dico cosa penso»

Padovan negli studi di Sky Sport dice la sua sulll caso Gianluigi Donnarumma, ecco le parole del noto giornalista sportivo

«Qualcosa ha già inciso. La presenza dei tifosi ieri dopo dopo pranzo a Milanello secondo me ha disturbato Donnarumma. Lui è un professionista serio che può parare anch questi colpi bassi possiamo dire che il Milan, al momento, non ne abbia risentito. Domenica c’è una partita fondamentale e, secondo me, Pioli, calciatori e dirigenza hanno il diritto di prepararla con il massimo della serenità e fa bene Maldini a dire che nessuno può intervenire su questa vicenda»