Padovan: «Contro il Benevento può essere la gara del rilancio»

Giancarlo Padovan ha detto la sua in merito alla sfida tra Milan e Benevento, ecco la parole del noto giornalista sportivo

Giancarlo Padovan ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport in merito alla sfida tra Milan e Benevento, ecco la parole del noto giornalista sportivo

«I rossoneri non possono fallire l’obiettivo Champions League, e il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non è legato a quell’obiettivo ma è in fuinzione di quello obiettivo. Ibra vuole giocare la Champions e il Milan meriterebbe di giocare la Champions, ma il finale di campionato è spietato, e vedo i rossoneri in difficoltà. La partita contro il Benevento potrebbe dare una boccata d’ossigeno perché i campani non sono in una buona situazione, né di classifica e né di condizione generale. Il Milan non sta moto bene di gamba e nella fluidità di gioco. Questa può essere la partita del rilancio, ma molto lo deciderà lo scontro diretto contro la Juventus».