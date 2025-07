Calciomercato Milan, Ordine tranquillizza i tifosi: «Rossoneri in ritardo? No e vi spiego perchè»

Calciomercato Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il momento dei rossoneri: nessun allarme

Il calciomercato Milan estivo continua a tenere banco e, come sempre, le vicende del Milan sono sotto la lente d’ingrandimento. Franco Ordine, stimato collega e profondo conoscitore delle dinamiche rossonere, ha offerto un’analisi dettagliata e illuminante durante la sua partecipazione a “Calciomercato e Ritiri” su TMW Radio nel pomeriggio di lunedì. Le sue dichiarazioni hanno gettato nuova luce sullo stato attuale della squadra, sulle operazioni di mercato e, in particolare, sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista. Il club, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sembra vivere un momento di transizione e fermento, con l’obiettivo chiaro di rafforzare la rosa per affrontare le prossime sfide.

Il Mercato Rossonero: Tra Attese e Prime Uscite

La domanda che molti tifosi milanisti si pongono è sempre la stessa: il Milan è in ritardo sul mercato? Secondo Franco Ordine, la situazione è in evoluzione e non deve destare eccessive preoccupazioni. “Credo che in questa settimana qualcosa di concreto arriverà, anche in uscita“, ha affermato Ordine, anticipando movimenti imminenti. E le sue parole sono state subito corroborate dalle prime indiscrezioni. Un’operazione già definita, a quanto pare, riguarda il trasferimento di Tommaso Pobega al Bologna per 8 milioni di euro, un’uscita che contribuirà a sfoltire la rosa e a generare liquidità per nuovi acquisti.

Ma le uscite non finiscono qui. Ordine ha infatti menzionato la probabile partenza di Emerson Royal, terzino accostato da tempo ai rossoneri, la cui trattativa sembra essere in fase avanzata. Parallelamente, il Milan, con la supervisione attenta di Igli Tare, sta lavorando anche in entrata. I nomi di Jashari e di un difensore del Brighton sono stati indicati come possibili prossimi innesti. “E’ evidente che non si possa volere tutto subito, ma è così per molte squadre di Serie A. Piuttosto mi sembra di capire che si debba vedere come sarà completata la squadra“, ha chiosato Ordine, sottolineando come la pazienza sia una virtù necessaria in questa fase del mercato, comune a molti top club italiani. La strategia del nuovo DS Tare sembra essere quella di agire con ponderazione, cercando le giuste opportunità sia in entrata che in uscita per costruire una rosa equilibrata e competitiva, in linea con le richieste del nuovo tecnico Allegri.

Allegri, Un Ritorno Carico di Entusiasmo e Sorprese

Uno degli argomenti più dibattuti è ovviamente il ritorno di Massimiliano Allegri a Milanello. Dopo la sua ultima esperienza alla Juventus, l’allenatore toscano è tornato sulla panchina rossonera, portando con sé un mix di curiosità e aspettative. Le impressioni di Franco Ordine sono estremamente positive: “L’ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione, vuole liquidare i conti con l’ultima esperienza juventina“. Questa determinazione e voglia di riscatto sono elementi cruciali per il Milan, che punta a ritrovare la sua dimensione di vertice in Italia e in Europa.

Ma la rivelazione più interessante di Ordine riguarda la percezione di Allegri sulla squadra che ha ritrovato. “E l’ho trovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan“, ha svelato il giornalista. Questa affermazione è particolarmente significativa, in quanto suggerisce che il nuovo allenatore rossonero abbia trovato un gruppo con un potenziale forse superiore alle sue aspettative iniziali. La qualità tecnica dei giocatori a disposizione di Allegri sarà un elemento chiave su cui lavorare per sviluppare un gioco efficace e vincente. La sinergia tra Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare sarà fondamentale per plasmare il Milan del futuro, un Milan che, secondo le parole di Franco Ordine, è in pieno fermento, pronto a muovere passi concreti sul mercato e a ripartire con un entusiasmo rinnovato sotto la guida del suo ritrovato tecnico.