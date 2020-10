Ozan Kabak, la scheda tecnica e le migliori giocate del turco – VIDEO

Ozan Kabak, scheda tecnica e video delle sue migliori giocate. Il turco è vicinissimo al trasferimento al Milan

Ozan Kabak, difensore vicinissimo al Milan, è uno dei giocatori più interessanti della nuova generazione turca. Robusto e alto 186 cm riesce ad imporsi nel gioco areo e nel contrasto corpo a corpo. Proprio in quest’ultimo aspetto eccelle particolarmente senza quasi mai incorre nel fallo di gioco. Abile a temporeggiare in area di rigore anche in situazioni di uno contro uno, si distingue per la capacità nel temporeggiare ed intervenire nel momento più propizio. A dispetto di una corporatura robusta mostra una grande velocità di base che gli permette grandi recuperi in scivolata.

Dopo l’esperienza al Galatasaray si è trasferito allo Stoccarda a partire dallo scorso gennaio: in totale ha disputato 15 partite su 17, alle quali vanno sommati i due match di spareggio. Poi il successivo passaggio allo Schalke 04, dove ha collezionato 26 presenze e 6 reti in totale.