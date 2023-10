Ouedraogo Milan, presto l’incontro con lo Schalke 04: le ultimissime sul giovane centrocampista classe 2006

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane centrocampista che si sta prendendo la scena in Germania con la maglia dello Schalke 04. Si tratta del classe 2006 Assan Ouedraogo.

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, presto tra i due club ci sarà un incontro per capire se ci potranno essere le basi per una trattativa. Gennaio non è poi così lontano.