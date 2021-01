Otd – 20 gennaio 1985: l’esordio di Paolo Maldini in rossonero

20 gennaio 1985, esattamente 36 anni fa. Paolo Maldini fa il suo storico esordio con la maglia rossonera in un Milan-Udinese terminato 1-1.

Alla giovanissima età di 16 anni l’ex numero 3 del Diavolo viene mandato in campo da mister Liedholm per sostituire l’infortunato Battistini. Quel momento sancisce un pezzo di storia inimitabile nel calcio.

#OnThisDay in 1985: Paolo Maldini’s first of 648 Serie A games, all in 🔴⚫

L’inizio di una storia indimenticabile: 36 anni fa oggi, la prima in Serie A di Paolo Maldini 🔝#SempreMilan pic.twitter.com/NYo59K69Nh

