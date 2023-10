Osimhen elogia Leao: «E’ un grande talento. Pochi sono come lui». Le parole dell’attaccante del Napoli sull’esterno rossonero

Victor Osimhen ha elogiato Rafael Leao ai microfoni del canale twitch TV Play. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli sull’esterno rossonero:

«Leao è un ragazzo incredibile per me. E’ un grande talento. Pochi sono come lui. E’ bello per il campionato avere giocatori di questi livello perché danno una spinta alla Lega. Lo rispetto tanto. Ho ricevuto un messaggio da lui quando sono arrivato a Napoli. Mi piace molto il suo stile»